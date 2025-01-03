Суд зобов'язав "Яндекс" приховати один із найбільших НПЗ на картах через атаки ЗСУ

Суд у Москві вперше зобов'язав "Яндекс" закрити доступ до карт і фотографій інфраструктури одного з найбільших російських нафтопереробних заводів через загрозу атак українських безпілотників.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на ТАСС.

У рішенні суду йдеться про те, що "Яндекс" протягом одного місяця має "виключити інформаційний доступ" до інфраструктури НПЗ "шляхом видалення, ретушування графічних зображень складових частин підприємства (цехів, компресорних станцій, майданчиків із цистернами, інших елементів заводу) з пошуково-інформаційної картографічної служби "Яндекс Карти".

Позов до суду було подано "наглядовим відомством", яке проводило перевірку виконання законодавства у сфері оборонно-промислового комплексу і виявило у відкритому доступі інформацію про всі об'єкти НПЗ.

У позові зазначено, що завод, про який ідеться, «працює в безперебійному режимі, забезпечуючи потреби російської армії і флоту під час проведення спеціальної військової операції», і тільки 2024 року був чотири рази атакований українськими безпілотниками. Унаслідок атак постраждала інфраструктура підприємства, а його співробітники дістали поранення.

Зазначається, що перед зверненням до суду «наглядове відомство» спробувало розв'язати питання безпосередньо з «Яндексом», але це ні до чого не призвело. Суд вирішив, що відкритий доступ до карт і фото НПЗ «підривають обороноздатність держави», а також «чинять негативний вплив на своєчасне постачання матеріалів» у російську армію. За рішенням суду з «Яндекса» також стягнули держмито.

У 2024 році Україна сконцентрувалася на ударах по російському паливно-енергетичному комплексу. За даними Financial Times, до жовтня, крім нафтобаз, ударів зазнали щонайменше дев'ять із 32 найбільших НПЗ Росії. Пік атак припав на травень. Тоді, за даними Сергія Вакуленка з Євразійського центру Карнегі, було вибито 17% нафтопереробних потужностей країни.

Як з'ясувала «Медіазона», рішення суду стосується заводу Рязанської нафтопереробної компанії, що входить у «Роснефть». НПЗ виробляє 17,1 млн тонн нафти на рік і є одним з основних постачальників моторного пального для російських регіонів, розташованих біля Москви.

Загалом унаслідок атак українських дронів обсяги переробки нафти в Росії, за даними Reuters, у 2024 році впали до мінімуму за останні 12 років - до 266,9 млн тонн. Це на 8,1 млн тонн менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо:

За підсумками 2024 року перероблення нафти на НПЗ РФ, з урахуванням грудневої динаміки, очікується в обсязі 266,9 мільйона тонн - на 8,1 мільйона тонн нижча за показник 2023 року (-3,2% у добовому порівнянні).