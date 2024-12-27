Виробництво на НПЗ Росії впало до мінімуму за 12 років після атак українських БПЛА

За підсумками 2024 року перероблення нафти на НПЗ РФ, з урахуванням грудневої динаміки, очікується в обсязі 266,9 мільйона тонн - на 8,1 мільйона тонн нижча за показник 2023 року (-3,2% у добовому порівнянні).

Про це пише The Moscow Times.

Зазначений рівень - найменший після 2012 року, коли НПЗ переробили 265,4 мільйона тонн сировини.

Повідомляється, що у період з 2012 року нафтоперероблення РФ стикалося зі ще більш значним річним спадом: на 15,2 мільйона тонн (-5,6%) у коронавірусному 2020 році, коли НПЗ переробили 270,0 мільйонів тонн нафти.

Скорочення перероблення нафти на НПЗ РФ у 2024 році відносно 2023-го найбільшою мірою забезпечили простої первинних установок на Туапсинському НПЗ (-5,5 мільйона тонн, -59,6%), НПЗ "Нижньогороднафтооргсинтез2 (-3,4 мільйона тонн, -21,8%) і Новошахтинському ЗНП (-1,5 мільйона тонн, -31,4%).

Серед лідерів падіння товарне моторне паливо випускає лише НижньогородНОС, тож суттєве загальне скорочення завантаження первинних процесів не призвело до пропорційного зменшення виробництва палива.

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