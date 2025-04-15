США запроваджують майже 21% мита на мексиканські помідори

З 14 липня США почнуть стягувати антидемпінгове мито у розмірі 20,91% на більшість поставок томатів із Мексики.

Про це пише Bloomberg.

У Міністерстві торгівлі США, заявили, що чинна угода з Мексикою не захищає місцевих виробників.

Зазначається, що мита вводяться через "несправедливі ціни" на мексиканські помідори. Це рішення є наслідком розслідування, яке встановило, що імпорт томатів завдає шкоди американським фермерам.

Хоч такі мита й відрізняються від широких тарифів, які США застосовували в рамках торговельних війн, їх мета — підтримати вітчизняних виробників у умовах зростаючого дефіциту аграрної торгівлі. За прогнозами Мінсільгоспу США, цього року він може досягти рекордних 49 млрд дол.

Мексика залишається найбільшим постачальником сільськогосподарських товарів до США — від помідорів до свіжих ягід та овочів.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість зробити винятки з мит на імпорт автомобілів та запчастин, щоб дати автокомпаніям більше часу для налагодження виробництва в США.