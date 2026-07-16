Нафта відреагувала на нові удари США по Ірану

Ціни на нафту знизилися в четвер через фіксацію прибутку, однак залишилися поблизу місячних максимумів на тлі нових ударів США по Ірану та ризику перебоїв у Ормузькій протоці.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 24 центи, або 0,28%, до $84,95 за барель. Американська WTI знизилася на 15 центів, або 0,19%, до $79,45. Раніше протягом сесії Brent додавала майже $1.

У середу США завдали ударів по іранській береговій обороні та ракетних об'єктах після відновлення морської блокади портів Ірану. Тегеран у відповідь пригрозив перекрити більше маршрутів регіонального енергетичного експорту.

Після відновлення блокади рух через Ормузьку протоку скоротився: у середу нею пройшли сім суден проти 13 днем раніше. До початку війни через протоку проходило близько п'ятої частини світової торгівлі нафтою та скрапленим природним газом.

Аналітики зазначають, що після сильного ралі трейдери оцінюють, чи призведе нова ескалація до реального скорочення поставок. Подальше загострення може підняти WTI до $85–87 за барель.

Додатковим ризиком для ринку залишається можливе залучення підтримуваних Іраном хуситів у Ємені. Вони можуть спробувати перекрити Баб-ель-Мандебську протоку, через яку судна потрапляють до Червоного моря.

Нагадаємо:

За даними Wall Street Journal, президент США Трамп схиляється до подальшого розширення військових операцій в Ірані після наради з найближчими радниками в Ситуаційній кімнаті.