У США призупинили програму для українських біженців

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) повідомила про призупинення програми для українців, які втікають до Сполучених Штатів від війни, United for Ukraine (U4U).

Про це йдеться на сайті USCIS, передає Укрінформ.

Зазначається, що рішення про призупинення програми було прийняте у зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року "Захист наших кордонів".

USCIS призупиняє приймання форми I-134А, онлайн-запиту стати спонсором та декларації про фінансову підтримку, доки служба не розгляне усі запити, які були подані раніше, йдеться у повідомленні.

Раніше чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США розпорядилися призупинити дію низки програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні, зокрема, ключову ініціативу, що надає можливість в'їзду для українців.

За даними американського уряду, станом на вересень 2023 року понад 150 тис. українців в'їхали до США за програмою United for Ukraine.

Нагадаємо:

20 січня Президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення усіх програм зовнішньої допомоги Сполучених Штатів на 90 днів до їх перегляду.