США объявили новые санкции против "теневого флота" Ирана

Европейская правда.

Соединенные Штаты объявили санкционные ограничения против трех десятков человек и судов из многих стран за содействие Ирана в торговле нефтью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в Минфине США.

Управление по контролю за внешними активами и Госдеп объявили санкции против более 30 человек и судов, зарегистрированных в различных юрисдикциях, за роль в торговле и транспортировке иранских нефтепродуктов.

В частности, под санкциями оказались брокеры из ОАЭ и Гонконга, операторы танкеров и менеджеры из Индии и Китая, глава Национальной иранской нефтяной компании и компании Iranian Oil Terminals.

Нефтяные танкеры, попавшие в санкционный список, перевозили нефть на сотни миллионов долларов.

"Иран продолжает полагаться на теневую сеть судов, перевозчиков и брокеров для содействия продаже нефти и финансирования своей дестабилизирующей деятельности. США задействуют все имеющиеся инструменты, чтобы добраться до всех составляющих цепочки нефтяной логистики Ирана", - заявил министр финансов Скотт Бессент.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заверил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не появится ядерное оружие.

Сам Трамп заявил, что рассчитывает на "сделку" с Ираном, который близок к получению ядерного оружия.