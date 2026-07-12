Apple подала позов проти OpenAI за крадіжку комерційних таємниць

Компанія Apple у п'ятницю подала позов проти OpenAI та двох колишніх співробітників, звинувативши їх у незаконному привласненні її комерційних таємниць з метою сприяння просуванню власника ChatGPT на ринок споживчої електроніки.

Про це повідомляє Reuters.

Позов Apple, поданий до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії, з'явився одразу після того, як OpenAI успішно відбила судовий позов від компанії xAI Ілона Маска.

Двома колишніми співробітниками Apple, згаданими в позові, є Чан Лю, колишній старший інженер-електрик, та Тан Ю Тан, колишній віцепрезидент з дизайну продуктів для iPhone та Apple Watch.

Apple стверджує, що Лю не повернув виданий компанією робочий ноутбук, а згодом скористався помилкою в системі аутентифікації, щоб отримати доступ до внутрішньої мережі Apple, завантаживши "десятки конфіденційних файлів Apple, пов'язаних з апаратним забезпеченням".

Виробник iPhone також стверджує, що керівник відділу апаратного забезпечення OpenAI Тан "систематично використовував конфіденційну інформацію Apple на користь OpenAI" ще до свого звільнення, надсилаючи собі електронною поштою інформацію про постачальників.

Водночас Apple стверджує, що Тан заохочував співробітників Apple приносити деталі з офісу Apple на співбесіди в OpenAI для "демонстрації та розповіді".

У позові OpenAI звинувачується в організації масштабної кампанії з систематичного отримання та використання конфіденційної інформації Apple через колишніх співробітників, практики найму персоналу та відносини з постачальниками з метою прискорення свого просування на ринок споживчого обладнання.

Цей позов започаткував боротьбу за контроль над майбутніми пристроями на базі штучного інтелекту, які, можливо, не використовуватимуть традиційні додатки чи операційні системи.

Ці пристрої, у разі успіху, відвернуть увагу споживачів від iPhone.

Аналітики вважають, що OpenAI працює над створенням власного телефону або іншого пристрою.

Напруженість між цими двома технологічними компаніями ускладнила їхні відносини, оскільки гонка за розробкою продуктів на базі штучного інтелекту посилила конкуренцію за таланти та запатентовані технології.

"Apple бачить, як OpenAI перетворюється з партнера на потенційного конкурента, тоді як OpenAI намагається зменшити свою залежність від iPhone та налагодити прямі відносини зі споживачами", — зазначив аналітик PP Foresight Паоло Пескаторе.