"YouTube де-факто заблокований у РФ": російський трафік відеосервісу впав до нового мінімуму

Трафік американського відеохостингу YouTube в Росії впав до 20% від нормального стану.

Про це пише телеграм-канал "ЗаТелеком" з посиланням на дані Transparency Report (Google), повідомляє The Moscow Times.

Це новий мінімум. "Зараз сервіс моніторингу Гугла показує 8,5 пойнтів трафіку з РФ. До "уповільнення" це було 40 пойнтів», - зазначає автор каналу, директор Товариства захисту інтернету Михайло Клімарьов. За його словами, така швидкість унеможливлює використання платформи: «Констатуємо: YouTube де-факто заблокований у РФ".

Роскомнадзор почав сповільнювати роботу YouTube у липні, посилаючись на технічні проблеми, нібито спричинені зносом серверів Google. Однак американська корпорація відразу відкинула цю версію. Незабаром Олександр Хінштейн, який очолював на той момент комітет Держдуми з інформаційної політики, визнав, що обмеження були ініційовані російською владою. Це підтвердили і технічні фахівці.

До осені швидкість роботи YouTube у країні знизилася до рекордно низького рівня. Середній час початку відтворення відео для користувачів стаціонарних мереж збільшився майже в 10 разів - з 1,21 секунди в червні до 11,01 секунди у вересні. Нова хвиля уповільнення припала на перший місяць зими. Раніше обмеження стосувалися переважно декстопної версії YouTube, проте 19 грудня поширилися і на мобільну, оскільки роботу платформи почали сповільнювати оператори МТС, "Білайн", "Мегафон», "Теле2" і Yota.

Того самого дня правитель РФ Володимир Путін заявив під час прямої лінії, що погіршення роботи YouTube спричинене діями самого відеосервісу. Він підкреслив, що претензії Роскомнагляду до YouTube обґрунтовані, а для нормального функціонування на території Росії платформа має дотримуватися місцевих законів.

До уповільнення середньодобове охоплення відеохостингу в Росії становило 55,4 млн осіб.

Нагадаємо:

У грудні Роскомнадзор заблокував популярний месенджер Viber. Рішення ухвалено у зв'язку з порушенням законодавства.