Російські компанії будуть змушені шукати "екстремістів" серед своїх клієнтів

Російський бізнес, пов'язаний з грошима або цінним майном, тепер повинен буде уважніше перевіряти своїх клієнтів.

Про це пише російське видання "Комерсант".

Йдеться не тільки про можливу причетність до відмивання коштів і тероризму, але й до фінансування екстремістської діяльності.

Така вимога закріплена в новій постанові уряду, яка набирає чинності 9 серпня.

Йдеться про операторів зв'язку, сервіси з приймання платежів, організаторів азартних ігор, а також про учасників угод з нерухомістю, дорогоцінними металами та ювелірними виробами.

Всі вони зобов'язані мати внутрішні правила контролю, які визначають порядок виявлення та відстеження підозрілих операцій.

Такі правила включають, наприклад, ідентифікацію клієнтів, присвоєння їм категорій ризику та аналіз незвичайної активності, з подальшою передачею відомостей до Росфінмоніторингу.

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