Российские компании будут вынуждены искать "экстремистов" среди своих клиентов

Российский бизнес, связанный с деньгами или ценным имуществом, теперь должен будет внимательнее проверять своих клиентов.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Речь идет не только о возможной причастности к отмыванию средств и терроризму, но и к финансированию экстремистской деятельности.

Такое требование закреплено в новом постановлении правительства, которое вступает в силу 9 августа.

Речь идет об операторах связи, сервисах по приему платежей, организаторах азартных игр, а также об участниках сделок с недвижимостью, драгоценными металлами и ювелирными изделиями.

Все они обязаны иметь внутренние правила контроля, которые определяют порядок выявления и отслеживания подозрительных операций.

Такие правила включают, например, идентификацию клиентов, присвоение им категорий риска и анализ необычной активности, с последующей передачей сведений в Росфинмониторинг.

Напомним:

Россия активно работает над созданием собственной цифровой экосистемы, контролируя ключевые аспекты интернет-деятельности своих граждан через новое "суперприложение" - Max.