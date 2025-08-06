Российские компании будут вынуждены искать "экстремистов" среди своих клиентов
Российский бизнес, связанный с деньгами или ценным имуществом, теперь должен будет внимательнее проверять своих клиентов.
Об этом пишет российское издание "Коммерсант".
Речь идет не только о возможной причастности к отмыванию средств и терроризму, но и к финансированию экстремистской деятельности.
Такое требование закреплено в новом постановлении правительства, которое вступает в силу 9 августа.
Речь идет об операторах связи, сервисах по приему платежей, организаторах азартных игр, а также об участниках сделок с недвижимостью, драгоценными металлами и ювелирными изделиями.
Все они обязаны иметь внутренние правила контроля, которые определяют порядок выявления и отслеживания подозрительных операций.
Такие правила включают, например, идентификацию клиентов, присвоение им категорий риска и анализ необычной активности, с последующей передачей сведений в Росфинмониторинг.
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