Російські банки можуть звернутись по докапіталізацію через перспективу кризи

Керівники деяких найбільших російських банків обговорили можливість звернення за фінансовою допомогою до уряду РФ, якщо рівень проблемних кредитів у їхніх балансах продовжить погіршуватися протягом наступного року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За даними поточних і колишніх чиновників та документів, проаналізованих Bloomberg News, щонайменше три банки, визначені Банком Росії як системно важливі, розглядають можливість необхідності рекапіталізації протягом наступних 12 місяців.

Такий сценарій виникає тому, що їхня оцінка якості кредитного портфеля набагато гірша, ніж показують офіційні дані, згідно з інформацією від цих осіб та документів.

Будь-який запит про надання фінансової допомоги залежатиме від подальшого зростання обсягу проблемних кредитів протягом наступного року. Проте вони зазначили, що обговорення цього питання стають все більш актуальними в банківській галузі.

На папері банківська система перебуває у відносно хорошому стані, з міцними прибутками навіть на тлі зростання так званих непрацюючих кредитів компаніям і домогосподарствам, при цьому процентна ставка центрального банку знаходиться на майже рекордно високому рівні 20%.

Офіційно рівень проблемних боргів залишається значно нижчим за той, що фіксувався під час минулих фінансових криз і був знешкоджений російською владою.

Проте провідні банкіри почали бити на сполох щодо перспектив на наступний рік. "Вже зараз зрозуміло, що буде нелегко", — сказав Герман Греф, генеральний директор державного Сбербанку, найбільшого кредитора Росії.

Якість кредитного портфеля погіршується, а компанії все частіше потребують реструктуризації своїх боргів.

У ВТБ, другому за величиною кредиторі Росії, частка непрацюючих кредитів фізичних осіб у роздрібному портфелі в травні досягла 5%. Цей показник зріс на 1,2 процентного пункту з початку року. Частка проблемних кредитів може досягти 6-7% до 2026 року.