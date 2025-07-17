Российские банки могут обратиться за докапитализацией из-за перспективы кризиса

Руководители некоторых крупнейших российских банков обсудили возможность обращения за финансовой помощью к правительству РФ, если уровень проблемных кредитов в их балансах продолжит ухудшаться в течение следующего года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным текущих и бывших чиновников и документов, проанализированных Bloomberg News, по меньшей мере три банка, определенные Банком России как системно важные, рассматривают возможность необходимости рекапитализации в течение следующих 12 месяцев.

Такой сценарий возникает потому, что их оценка качества кредитного портфеля намного хуже, чем показывают официальные данные, согласно информации от этих лиц и документов.

Любой запрос о предоставлении финансовой помощи будет зависеть от дальнейшего роста объема проблемных кредитов в течение следующего года. Тем не менее они отметили, что обсуждение этого вопроса становятся все более актуальными в банковской отрасли.

На бумаге банковская система находится в относительно хорошем состоянии, с крепкими прибылями даже на фоне роста так называемых неработающих кредитов компаниям и домохозяйствам, при этом процентная ставка центрального банка находится на почти рекордно высоком уровне 20%.

Официально уровень проблемных долгов остается значительно ниже того, что фиксировался во время прошлых финансовых кризисов и был обезврежен российскими властями.

Однако ведущие банкиры начали бить тревогу относительно перспектив на следующий год. "Уже сейчас понятно, что будет нелегко", - сказал Герман Греф, генеральный директор государственного Сбербанка, крупнейшего кредитора России.

Качество кредитного портфеля ухудшается, а компании все чаще нуждаются в реструктуризации своих долгов.

В ВТБ, втором по величине кредиторе России, доля неработающих кредитов физических лиц в розничном портфеле в мае достигла 5%. Этот показатель вырос на 1,2 процентного пункта с начала года. Доля проблемных кредитов может достичь 6-7% к 2026 году.