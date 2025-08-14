Российская нефть снова привлекает Индию из-за роста скидок

Индийские государственные нефтепереработчики возобновили запросы на покупку российской нефти Urals у трейдеров после того, как скидки на нее заметно выросли.

Об этом пишет Reuters.

В число возобновивших интерес компаний входят Indian Oil Corp (IOC), Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL), которые обеспечивают более 60% из 5,2 млн баррелей нефти в сутки перерабатывающих мощностей страны.

Государственные НПЗ временно приостановили закупки в июле, когда скидки сократились. Сейчас же, по словам источников, скидка на поставки Urals в Индию в октябре расширилась до около $2,70 за баррель по сравнению с $1-$1,50 в конце июля, что делает нефть дешевле в доставке, чем в предыдущем месяце.

Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти с 2022 года, когда Запад ввел санкции против Москвы за вторжение в Украину. В прошлом месяце Дональд Трамп пригрозил санкциями покупателям российских энергоресурсов, если Москва не согласится на мирное соглашение.

"Мы будем ждать результатов переговоров Трампа и Путина, которые дадут нам определенные сигналы", - отметил один из источников.

Представитель BPCL, финансовый директор Ветса Рамакришна Гупта, заявил, что компания планирует сохранить долю российской нефти в объеме до 35% от потребностей переработки при отсутствии новых санкций. Он также подтвердил, что закупки замедлились в июле из-за меньших скидок.

Из-за сокращения российских поставок государственные НПЗ увеличили спотовые закупки в Бразилии, Западной Африке и США. Зато частные компании, такие как Reliance Industries и Nayara Energy, продолжают получать нефть по долгосрочным контрактам.

Напомним:

Reliance Industries, владелец крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в индийском Джамнагаре, может отказаться от российской нефти.

Нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy в Индии, который в прошлом месяце попал под санкции Европейского Союза, обратился к правительству с просьбой помочь в решении проблемы с транспортировкой топлива.

Индийские акции упали после возобновления президентом США Дональдом Трампом угроз о введении жестких пошлин на товары из Индии из-за закупок российской нефти.