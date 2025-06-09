Поезд к Ким Чен Ыну: РФ возобновляет прямые рейсы в Северную Корею

Российская железнодорожная компания "РЖД" сообщила, что с 17 июня возобновляется движение пассажирских поездов по маршруту Москва - Пхеньян после более чем пятилетнего перерыва.

Об этом сообщает российское издание The Insider.

Как уточнили в РЖД, с 19 июня также возобновится движение поездов по маршруту Хабаровск - Пхеньян. Пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР было остановлено в феврале 2020 года из-за пандемии COVID-19.

В то же время в последнее время железнодорожный "Мост Дружбы" между двумя странами активно использовался для поставки оружия и других грузов из КНДР для нужд российской армии.

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Напомним:

Участие Северной Кореи в войне России против Украины принесло ее экономике более 20 миллиардов долларов.

В июле 2024 годароссийские экспортеры угля начали поставлять топливо в Китай через КНДР.

В мае 2025 года стало известно, что Северная Корея отправила в Россию около 15 тысяч трудовых мигрантов.