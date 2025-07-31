Безработица в еврозоне держится на рекордно низком уровне

Уровень безработицы в еврозоне в июне остался на исторически низком уровне - 6,2%, неизменным по сравнению с маем, данные за который были пересмотрены с 6,3% до 6,2%.

Об этом пишет Reuters.

В рамках всего Европейского Союза показатель тоже не изменился - 5,9%, сообщил Евростат. Это свидетельствует о неожиданной устойчивости экономики блока, несмотря на торговое напряжение и глобальные риски.

Всего в еврозоне официально зарегистрировано 10,7 млн безработных, что на 60 тыс меньше, чем в мае, и почти на 300 тыс меньше, чем год назад. Несмотря на прогнозы по замедлению роста, экономика показала лучшие результаты благодаря устойчивому внутреннему спросу и постепенному восстановлению промышленности.

Снижение базовой ставки ЕЦБ до 2% в прошлом году также дало толчок строительному сектору и бизнес-инвестициям. Однако из-за этой же экономической устойчивости инвесторы все больше считают, что ЕЦБ уже завершил цикл снижения ставок, и вероятность еще одного снижения в этом году оценивается рынком менее чем в 50%.