Ринки стабільні перед Трампівським "днем визволення"

Азійські акції виросли після нічного зростання Волл-стріт, в той час як золото досягло історичного максимуму перед так званим «днем визволення», який Трамп анонсував 2 квітня.

Про це повідомляє Reuters.

Як йдеться у повідомленні, ринки очікують на подробиці щодо тарифів, які США може запровадити 2 квітня.

Регіональні фондові ринки отримали деякий перепочинок у перший день квітня після того, як у березні постраждали від побоювань, що торговельна війна Трампа може спровокувати стагфляцію або навіть рецесію в США.

Американський індекс S&P 500 у понеділок 31 березня виріс на 0,55%, перервавши триденне падіння, але ф'ючерси на нього знизилися на 0,54%.

"Американські фондові ринки оцінюються як такі, що очікують уповільнення зростання і зниження прибутків.

Однак вони не розраховані на рецесію, і якщо економіка США увійде в рецесію, американські фондові ринки можуть легко впасти ще на 10%", – каже аналітик IG Тоні Сікамор.

Нагадаємо:

Трамп погрожує митами усім країнам. Очікується, що певні погрози будуть реалізовані 2 квітня, яке він назвав "днем визволення" США.