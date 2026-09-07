Світ опинився на порозі дефіциту мазуту: хто постраждає найбільше

У третьому кварталі 2026 року може з'явитися дефіцит мазуту, який використовують судна та електростанції, оскільки у світі падає активність нафтопереробних заводів та танкерних перевезень.

Про це пише Reuters.

Зараз нафтопереробні заводи (НПЗ) та танкери надають пріоритет виробництву та перевезенню дизелю за рахунок мазуту.

Зменшення пропозиції загрожує подальшим зростанням витрат для судновласників та виробників електроенергії. Зростання вартості пального для суден, своєю чергою, може позначитися на вартості морських перевезень.

Найбільше постраждає Азія, оскільки вона найбільше залежить від постачання з Перської затоки, яке перерване через війну в Ірані.

Сінгапур – найбільший у світі центр бункерування – імпортує понад 500 тис. барелів на добу, що становить близько половини щоденного попиту країни.

У третьому кварталі дефіцит мазуту, за прогнозами, досягне 218 тис. барелів на добу – перший дефіцитний прогноз з третього кварталу 2025 року, коли нестача становила лише 6 тис. барелів на добу.

Мазут приєднався до бензину, дизелю та авіапального у списку нафтопродуктів, які не встигають задовольняти попит.

У п'ятницю ціни на дизель в США досягли рекордного рівня, оскільки поновлення воєнних дій між США та Іраном, а також українські атаки на російські НПЗ посилили перебої з постачанням.

Нафтопереробні підприємства, які вирішили виробляти деякі з цих інших продуктів, щоб отримати більший прибуток, призвели до того, що виробництво мазуту постраждало ще більше.

Наприклад, нігерійський нафтопереробний завод "Данготе" потужністю 650 тис. барелів на добу збільшив експорт дизелю, бензину та авіапального, тоді як експорт мазуту скоротився.

Це відбувається, оскільки НПЗ можуть використовувати мазут як сировину на установках вторинної переробки для виробництва інших видів пального.

Рівні запасів мазуту та ціни вже відображають тиск.

За даними, зібраними агентством Reuters, запаси в головних транспортних вузлах – Сінгапурі, Амстердамі-Роттердамі-Антверпені та Фуджейрі – приблизно на 30% нижчі за середні сезонні показники за останні 3 роки.

Ціна на основне пальне для суден – мазут з дуже низьким вмістом сірки – з початку війни в Ірані зросла на 76% і станом на 1 вересня в Сінгапурі становила майже 825 доларів за тонну, або 130 доларів за барель.

Це перевищує 40-відсоткове зростання ціни на нафту марки Brent за той самий період.

Попит на мазут також зростає через те, що судна обирають довші маршрути, щоб уникнути небезпечних місць – протоки Баб-ель-Мандеб або Червоного моря – через загрози з боку бойовиків-хуситів.

Нагадаємо:

У липні з російських портів до Саудівської Аравії відправили 1,1 млн тонн мазуту та вакуумного газойлю – майже 46% загального морського експорту цих нафтопродуктів із РФ.

Ірак перенаправляє експорт мазуту через Сирію тисячами вантажівок, щоб обійти Ормузьку протоку й не допустити переповнення сховищ та зупинки нафтопереробних заводів.