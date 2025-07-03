У США рекорд: республіканці 7 годин не могли домовитися щодо "прекрасного" закону Трампа

Республіканці в Палаті представників встановили історичний рекорд за тривалістю голосування - понад сім годин тривали переговори щодо податково-бюджетного законопроєкту, який вони назвали "великою і прекрасною угодою" Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання Axios.

Видання пише, що така затримка свідчить про глибокий опір серед правого крила республіканців, які не хотіли підтримувати ключовий законопроєкт.

Попередній рекорд було зафіксовано 2021 року, коли голосування щодо законопроєкту Байдена Build Back Better тривало 7 годин і 6 хвилин. Цього разу голосування затягнулося до 9:15 вечора за східним часом, а ще через 15 хвилин його нарешті закрили.

Помічник лідера демократів Джо Негус (штат Колорадо) висміяв республіканців, заявивши, що вони порушують регламент Палати, утримуючи голосування відкритим так довго.

Голосування затягнулося через складні переговори між спікером Палати Майком Джонсоном (республіканець із Луїзіани) та ультраконсервативними членами так званого Freedom Caucus.

Ці "яструби" обурені тим, що сенатська версія законопроєкту збільшує дефіцит бюджету більше, ніж схвалена Палатою, а також не містить низку важливих положень, за які вони боролися, - зокрема, скорочення податкових пільг для "зеленої" енергетики та програм Medicaid.

Водночас і деякі помірковані республіканці висловили занепокоєння - мовляв, у законопроєкті надто сильно урізають соціальні програми, включно з Medicaid.

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Нагадаємо:

Між Дональдом Трампом та Ілоном Маском розгорівся конфлікт навколо субсидій на десятки мільярдів доларів. Президент погрожує скасувати підтримку компаній бізнесмена.

Республіканська більшість у Сенаті США з невеликою перевагою проголосувала за розгляд "великого, красивого" податкового закону Трампа, який раніше критикував Ілон Маск.

Президент США Дональд Трамп не зацікавлений у спілкуванні з Ілоном Маском, який раніше був його союзником, на тлі гострого конфлікту щодо масштабного законопроекту про зниження податків.

1 липня Сенат США схвалив масштабний бюджетний законопроєкт, відомий як "один великий прекрасний закон".