Рекорд спортивних трансляцій: за 30 секунд реклами на Super Bowl платять 8 мільйонів доларів

Телекомпанія Fox, що транслює фінал сезону американського футболу (Super Bowl), продала рекламні місця не менше ніж десяти компаніям за рекордні 8 млн дол за 30 секунд ефіру.

Про це пише CNN.

Fox спочатку хотів отримати близько 7 млн дол за 30 секунд рекламного часу під час гри, що є найрейтинговішою подією у Сполучених Штатах. Цифра в 7 мільйонів доларів вже була рекордом, тож 8 мільйонів підіймає планку для гри наступного року ще вище.

Зазначається, що угоди на 8 млн дол були укладені відносно недавно, після того, як деякі очікувані спонсори вирішили відмовитися від своїх рекламних слотів.

Компанії знімають свою рекламу з Суперкубка з різних причин: Іноді вони резервують час за кілька місяців, але потім приходять до висновку, що у них немає ідеального 30-секундного повідомлення, на яке можна було б витратити гроші.

Цього року лісові пожежі в Каліфорнії змусили одного спонсора, компанію State Farm Insurance, відмовитися від участі.

Нагадаємо:

Компанія KCC, що займається моделюванням ризиків катастроф, оцінює страхові збитки від лісових пожеж у Лос-Анджелесі в розмірі близько 28 мільярдів доларів, що робить їх найдорожчими в історії США.