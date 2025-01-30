Рекорд спортивных трансляций: за 30 секунд рекламы на Super Bowl платят 8 миллионов долларов

Телекомпания Fox, транслирующая финал сезона американского футбола (Super Bowl), продала рекламные места не менее чем десяти компаниям за рекордные 8 млн долл за 30 секунд эфира.

Об этом пишет CNN.

Fox изначально хотел получить около 7 млн долл за 30 секунд рекламного времени во время игры, что является самым рейтинговым событием в Соединенных Штатах. Цифра в 7 миллионов долларов уже была рекордом, поэтому 8 миллионов поднимает планку для игры следующего года еще выше.

Отмечается, что сделки на 8 млн долл были заключены относительно недавно, после того, как некоторые ожидаемые спонсоры решили отказаться от своих рекламных слотов.

Компании снимают свою рекламу с Суперкубка по разным причинам: Иногда они резервируют время за несколько месяцев, но затем приходят к выводу, что у них нет идеального 30-секундного сообщения, на которое можно было бы потратить деньги.

В этом году лесные пожары в Калифорнии заставили одного спонсора, компанию State Farm Insurance, отказаться от участия.

Напомним:

<Компания KCC, занимающаяся моделированием рисков катастроф, оценивает страховые убытки от лесных пожаров в Лос-Анджелесе в размере около 28 миллиардов долларов, что делает их самыми дорогими в истории США.