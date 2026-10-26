Хусити заявляють, що атакували саудівські нафтові станції та аеропорт у Ер-Ріяді

Єменські хусити, що підтримують Іран, заявили в понеділок, що здійснили атаку на саудівські нафтоперекачувальні станції "Схід-Захід" та аеропорт у Ер-Ріяді.

Про це повідомляє Reuters.

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії в Ємені раніше заявила, що знищила дві пускові установки балістичних ракет у столиці Сані, зокрема одну, з якої було випущено ракету в напрямку Ер-Ріяда, яку, за словами коаліції, вдалося перехопити.

Саудівська сторона поки що не підтвердила факти нападів хуситів.

Хусити обстрілюють балістичними ракетами та безпілотниками саудівські аеропорти, порти та нафтові об'єкти, перетворюючи Саудівську Аравію — союзника США — на точку тиску в рамках ширшої війни.

Хусити також заявили, що завдали удару по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, який у неділю відновив роботу двох терміналів після нападу, відповідальність за який група взяла на себе на початку цього місяця і в результаті якого загинуло 13 осіб — це найсмертоносніший інцидент у королівстві за останні понад десять років.

Високопоставлені чиновники країн "Мекканського пакту" — Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану — мають зустрітися з іранськими чиновниками в Тегерані в понеділок, щоб обговорити питання регіональної координації, повідомили дві особи, обізнані з цим питанням.

Заплановані переговори стануть першим контактом на високому рівні між Іраном та всіма членами цього тристороннього блоку з того часу, як Саудівська Аравія стала об'єктом дедалі інтенсивніших атак з боку єменських хуситів, які підтримують Іран.

У вересні Саудівська Аравія тимчасово зупинила роботу свого нафтопроводу "Схід-Захід" довжиною 1 200 км як запобіжний захід після атаки безпілотника, яка, за заявами Ер-Ріяда та Багдада, була здійснена з території Іраку. Цей нафтопровід слугував ключовим маршрутом для експорту нафти з Близького Сходу, оскільки Ормузька протока була частково закрита через війну.

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Іран розробив детальні плани ударів по підводних кабелях зв'язку в Перській затоці на випадок нового нападу США та Ізраїлю.