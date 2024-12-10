Посол України пояснила, чому розвиток подій на ринку алмазів не відповідає інтересам РФ

Відкриття Ботсваною спільно із G7 центру сертифікації діамантів у 2025 році і загалом розвиток подій на ринку алмазів не відповідає інтересам Росії.

Про це заявила в інтерв’ю Укрінформу посол України у Південно-Африканській Республіці та Мозамбіку, член делегації України в Кімберлійському процесі Любов Абравітова.

Вона пояснила, що на саміті «Групи семи» два роки тому країни-учасники обговорили, яким чином вони могли б забезпечити прозорість торгівлі алмазами, і зійшлися на думці, що треба вдосконалити сертифікаційну схему.

Річ у тім, що будь-які партії необроблених алмазів, відповідно до правил Кімберлійського процесу, мають супроводжуватись на ринку спеціальним документом – сертифікатом Кімберлійського процесу.

В цьому документі зазначаються країни походження алмазів, їхня вага та вартість. Але у змішаних партіях, які формуються з алмазної сировини з різних країн, не вказуються країни походження.

«Градації алмазів та їхній розмір не відіграють ролі у змішуванні, але великі алмази, вочевидь, більш коштовні, їх легше відслідкувати, тож країни G7 вирішили започаткували ініціативу (із вдосконалення сертифікації - ред.) з них. Завдання вузлів перевірки алмазів (Антверпен у Бельгії і у найближчому майбутньому, у 2025 році, Ботсвана) – спонукати трейдерів надавати докази, що посилки не містять російських алмазів», - сказала Абравітова.

Посол України поінформувала, що Ботсвана три роки тому запропонувала створити у себе Секретаріат Кімберлійського процесу як органу, який матиме постійний штат для забезпечення роботи цієї структури в країні.

«Ботсвана є одним з лідерів на ринку діамантів, але водночас країною, економіка якої поки що критично залежить від цього ресурсу. Для Ботсвани рішення приєднатися до прозорої схеми та сформувати на своїй території вузол перевірки алмазів, коли діамант матиме, умовно кажучи, «прапор» Ботсвани та гарантію «неросійського походження», – це свідомий вибір з метою уникнення додаткових витрат на перевірку її ж діамантів у третіх країнах. Звісно, такий розвиток подій не є оптимальним для Російської Федерації», - зазначила член делегації України в Кімберлійському процесі.

Водночас Абравітова закликала не обманюватися стосовно витискання Росії з ринку діамантів і заздалегідь не святкувати «чергову перемогу».

«Це процес, коли нам треба ще активніше працювати з усіма партнерами, пояснюючи, чому російські алмази дійсно є «кривавими» і чим це загрожує не лише світовому порядку, а й самій організації. Адже вона має відповідати своєму призначенню, а сьогоднішня Росія дискредитує Кімберлійський процес тим, що цей «слон у посудній лавці» намагається залишитися непоміченим. Тобто точніше буде сказати, що розвиток подій на алмазному ринку не відповідає інтересам Росії», - зауважила посол України.

Нагадаємо:

Ботсвана та Ангола приєдналися до ініціативи G7, спрямованої на виключення Росії з глобального ринку алмазів. Це дозволить посилити ембарго, введене після початку великої війни в Україні.