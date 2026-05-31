"Тіньовий флот" гниє на ходу: FT попереджає про ризик великого розливу нафти

Понад половина нафтових танкерів тіньового флоту, які перевозять підсанкційну нафту, кородує і може спричинити велику екологічну катастрофу.

Про це Financial Times заявив виконавчий директор GMS Partnership Аніл Шарма.

За його словами, щонайменше третину таких суден уже слід відправити на брухт, але реальна частка може бути більшою за половину. Судновий брокер Clarksons оцінює тіньовий флот у близько 1800 суден, з яких приблизно 1500 – нафтові або продуктові танкери. Багатьом із них уже значно понад 20 років – це вік, коли вантажні судна зазвичай утилізують.

FT пише, що власники підсанкційних суден максимально продовжують строк їхньої експлуатації через прибуткову торгівлю на тлі високих цін на нафту. Водночас санкції фактично заблокували легальні шляхи для їх розбирання та переробки.

У галузі попереджають, що такі судна часто не застраховані, погано обслуговуються і працюють із екіпажами нижчої кваліфікації.

Президент України ввів санкції щодо 29 морських суден, які є частиною так званого "тіньового флоту" Росії – вони транспортують вантажі для воєнних потреб країни-агресора.