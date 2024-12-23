Польські птахівники просять зменшення квот на українську курятину на понад третину

Польська асоціація виробників птиці ініціює зниження квоти на імпорт української курятини з 137 тис до 90 тис тонн після червня 2025 року.

Про це пише Pulz Biznesu.

"Ліміт у 137 000 тонн не є критичним, але він досить великий для стабільності. Тепер ми сподіваємось на повернення до ліміту в 90 000 тонн, який забезпечував рівновагу на ринку", – зазначив президент Національної ради птахівництва Польщі Даріуш Гощинський.

На його думку, навіть якщо Україна впровадить стандарти добробуту тварин і сталого виробництва, українські виробники все одно збережуть перевагу завдяки масштабам бізнесу та нижчим витратам, що призведе до цінової конкуренції на ринку.

Лобісти польських виробників заявляють, що понад дві третини українського експорту птиці до ЄС забезпечує агрохолдинг МХП, який, на їх думку "має конкурентну перевагу завдяки низьким виробничим витратам".