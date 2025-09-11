Один з найбільших "хмарних" контрактів: OpenAI та Oracle уклали велику угоду

OpenAI підписала угоду з Oracle на придбання обчислювальних потужностей на 300 мільярдів доларів протягом п'яти років.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на поінформованих співрозмовників, передає Укрінформ.

Зазначається, що ця угода є одним з найбільших "хмарних" контрактів, які будь-коли були підписані, і це свідчить про те, як витрати на центри обробки даних зі штучним інтелектом досягають нових максимумів.

Утім, як пише видання, угода між OpenAI та Oracle, що починає діяти у 2027 році, вважається ризикованою для обох компаній.

Зокрема, стартап OpenAI у червні прозвітував, що має приблизно 10 мільярдів доларів річного доходу, що менше 1/5 від 60 мільярдів доларів, які йому доведеться платити в середньому щороку.

Oracle же зосереджує значну частину свого майбутнього доходу на одному клієнті (OpenAI), і, ймовірно, компанії доведеться взяти в борг, щоб купити чипи на основі штучного інтелекту, необхідні для центрів з обробки даних.

Уперше Oracle натякнула на цю угоду у червні, заявивши, що контракт принесе їй понад 30 мільярдів доларів річного доходу.

Нагадаємо:

Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон посунув генерального директора Tesla Ілона Маска з першого місця у світовому рейтингу найбагатших людей.

За даними Bloomberg, у середу ввечері статки Еллісона збільшилися на 101 мільярд доларів і досягли 393 мільярдів. Це дало йому змогу випередити Маска, чий капітал наразі оцінюється у 385 мільярдів доларів.