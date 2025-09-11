Ілона Маска скинули з трону найбагатшої людини світу

Українська правда

Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон посунув генерального директора Tesla Ілона Маска з першого місця у світовому рейтингу найбагатших людей.

Джерело: Bloomberg, The Hill

Деталі: За даними Bloomberg, у середу ввечері статки Еллісона збільшилися на 101 мільярд доларів і досягли 393 мільярдів. Це дало йому змогу випередити Маска, чий капітал наразі оцінюється у 385 мільярдів доларів.

Різкий стрибок відбувся після того, як акції Oracle подорожчали на 40% після публікації фінансового звіту, у якому компанія відзвітувала про кілька багатомільярдних контрактів, що, як очікується, принесуть у майбутньому 455 мільярдів доларів доходу.

"Це був приголомшливий квартал і попит на Oracle Cloud Infrastructure продовжує зростати", – заявила генеральна директорка Oracle Сафра Кац.

Вона також додала, що найближчими місяцями компанія планує підписати ще кілька контрактів на мільярди доларів, що може підняти обсяг зобов’язань до понад 500 мільярдів.

Кац також представила амбітний прогноз для хмарного підрозділу компанії: у 2026 фінансовому році Oracle очікує зростання доходів на 77% – до 18 мільярдів доларів. Протягом наступних чотирьох років компанія планує суттєве збільшення виручки від хмарних сервісів – до 32, 73, 114 і 144 мільярдів доларів відповідно.

Маск, який майже рік утримував титул найбагатшої людини світу, торік у грудні досяг піку статків у 486 мільярдів доларів. Проте цього року його капітал значно скоротився, оскільки його робота на американський уряд серйозно вплинула на його компанії, в першу чергу на Tesla.

Довідково: Лоуренс (Ларрі) Еллісон – 81-річний американський підприємець та один із найвідоміших діячів у сфері інформаційних технологій. У 1977 році він заснував корпорацію Oracle, яка стала глобальним лідером у сфері баз даних, корпоративного програмного забезпечення та хмарних рішень. Сьогодні Oracle змагається з такими гігантами, як Amazon, Microsoft і Google у сегменті хмарних сервісів.

Еллісон вважається одним з архітекторів сучасної IT-індустрії: його продукти десятиліттями визначали стандарти у сфері зберігання та обробки даних для бізнесу, урядових структур і фінансових інституцій. Його статки безпосередньо пов’язані зі стрімким зростанням попиту на хмарні технології, які нині стали ключовим драйвером глобального IT-ринку.