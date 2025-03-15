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OpenAI та Маск домовилися про прискорений розгляд справи про перехід на комерційну основу

Володимир Тунік-Фриз — 15 березня, 13:10
OpenAI та Маск домовилися про прискорений розгляд справи про перехід на комерційну основу
Getty Images

OpenAI і мільярдер Ілон Маск домовилися про прискорення судового розгляду з приводу переходу OpenAI на комерційну основу.

Про це повідомляє Reuters.

Ілон Маск і OpenAI спільно запропонували провести судовий розгляд у грудні, згідно з поданою заявою до федерального суду.

Сторони домовилися відкласти рішення про те, чи буде прискорений розгляд справи розглядатися судом присяжних або одноосібно суддею, йдеться в заяві, поданій до окружного суду Північного округу Каліфорнії.

Цього місяця суддя відхилив прохання Маска призупинити перехід групи штучного інтелекту на комерційну модель, але погодився на прискорений судовий розгляд восени, що стало останнім поворотом в юридичній боротьбі.

"Ми вітаємо рішення суду від 4 березня, яке відхилило останню спробу Ілона Маска сповільнити розвиток OpenAI заради власної вигоди", - йдеться в повідомленні OpenAI в блозі в п'ятницю.

Маск був співзасновником OpenAI разом з Альтманом у 2015 році, але покинув компанію до того, як вона почала розвиватися, і згодом заснував конкуруючий стартап xAI у 2023 році.

Маск штучний інтелект OpenAI

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OpenAI та Маск домовилися про прискорений розгляд справи про перехід на комерційну основу
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