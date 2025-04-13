Одна з найбільших транснаціональних компаній Індії може піти на скорочення через мита

Клієнти індійської компанії TCS у роздрібній торгівлі, туристичному та автомобільному секторах, більш схильні до наслідків тарифів США, і компанія може вдатися до скорочення витрат, якщо невизначеність збережеться.

Про це повідомляє Reuters.

Сектор банківських і фінансових послуг, який становить майже третину доходів найбільшого в Індії експортера програмного забезпечення, залишається незачепленим.

"Споживчий бізнес, готельно-ресторанний бізнес, подорожі, автомобільна промисловість - це ті галузі, за якими ми повинні стежити.

Якщо невизначеність триватиме довше, можливо, цим компаніям доведеться більше зосередитися на оптимізації витрат, але наразі я нічого про це не чув", - сказав Крітівасан.

Роздрібна торгівля та виробництво посідають друге та четверте місця у структурі доходів компанії, в той час як банківський бізнес залишається найбільшим.

У четвер компанія не змогла спрогнозувати прибутки за четвертий квартал і попередила про те, що клієнти затримують прийняття рішень щодо дискреційних проектів.