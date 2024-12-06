ОАЕ збільшать видобуток нафти з квітня 2025 року

Об'єднані Арабські Емірати розпочнуть заплановане збільшення видобутку нафти на 300 тис. барелів на добу (б/д) з квітня 2025 року.

Про це йдеться у комюніке ОПЕК+, пише профільне видання enkorr.

Закінчити збільшення планується до кінця вересня 2026 року.

Країни ОПЕК також домовилися продовжити рівень загального видобутку нафти для учасників організації до кінця 2026 року.

Згідно з квотою, Росія продовжить видобувати по 9,95 млн б/д без урахування додаткових коригувань виробництва.

Нагадаємо:

ОПЕК продовжить добровільні скорочення видобутку нафти на 1,65 млн б/д до жовтня 2026 року. До кінця першого кварталу 2025 року буде продовжено скорочення на 2,2 млн б/д, які мали зберігатися до кінця 2024 року.