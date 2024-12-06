ОАЭ увеличат добычу нефти с апреля 2025 года

Объединенные Арабские Эмираты начнут запланированное увеличение добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) с апреля 2025 года.

Об этом говорится в коммюнике ОПЕК+, пишет профильное издание enkorr.

Закончить увеличение планируется до конца сентября 2026 года.

Страны ОПЕК также договорились продлить уровень общей добычи нефти для участников организации до конца 2026 года.

Согласно квоте, Россия продолжит добывать по 9,95 млн б/с без учета дополнительных корректировок производства.

Напомним:

ОПЕК продлит добровольные сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с до октября 2026 года. До конца первого квартала 2025 года будут продлены сокращения на 2,2 млн б/с, которые должны были сохраняться до конца 2024 года.