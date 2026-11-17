Про що сьогодні говорили?

Про відключення. У середу, 18 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від однієї до трьох черг.

Про "Королівський смак". Пожежа на підприємстві "Королівський смак" унаслідок російської атаки набула масштабів і знищила виробничі потужності та продукцію.

Про МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду та українська влада досягли значного прогресу в узгодженні зобов'язань, необхідних для підписання угоди на рівні персоналу.

Про МАГАТЕ. Росіянина Олексія Ферапонтова, який перебуває під санкціями України та відвідував окуповану Запорізьку АЕС, можуть призначити заступником генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Про транспорт. Для стабільного сполучення між лівим і правим берегами Києва Укрзалізниця збільшує кількість додаткових рейсів Київської міської електрички.

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