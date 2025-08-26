Німецький суд постановив, що Apple вводила споживачів в оману рекламою

Apple більше не може рекламувати свій Apple Watch як "CO2-нейтральний продукт" у Німеччині після того, як у вівторок суд виніс рішення на користь екологів, визнавши, що американська технологічна компанія ввела споживачів в оману.

Про це повідомляє Reuters.

Apple рекламувала цей пристрій в Інтернеті як "наш перший CO2-нейтральний продукт", що, на думку колегії суддів у Німеччині, є безпідставним твердженням і порушує німецьке конкурентне право, згідно із заявою регіонального суду у Франкфурті.

Рішення суду може бути оскарженим.

Apple базувала своє твердження про вуглецеву нейтральність на проєкті, який вона реалізує в Парагваї з метою компенсації викидів шляхом висадки евкаліптових дерев на орендованій землі.

Однак суд у Франкфурті заявив, що оренда 75% площі проєкту не була забезпечена після 2029 року і що компанія не могла гарантувати продовження цих контрактів.

Екологічна група Deutsche Umwelthilfe (DUH), яка подала позов проти Apple, привітала рішення суду як успіх у боротьбі проти так званого "greenwashing" (використання екологія як маркетингово інструменту).

"Передбачуване зберігання CO2 на комерційних плантаціях евкаліптів обмежене лише декількома роками, договірні гарантії на майбутнє є недостатніми, а екологічна цілісність монокультурних територій не гарантована", — заявив у своїй заяві голова DUH Юрген Реш.