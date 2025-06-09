Найбільший у світі фонд вимагає реформи ринків капіталу Європи

Норвезький фонд із активами на 1,9 трлн доларів закликає до радикальної реформи ринків капіталу в Європі.

Про це пише Financial Times

Найбільший у світі суверенний фонд — Норвезький урядовий пенсійний фонд — заявив про необхідність термінових змін на ринках капіталу Європейського Союзу.

У листі до Європейської комісії фонд вказує на потребу гармонізувати податкове законодавство, правила банкрутства, наглядові механізми та стандарти корпоративного управління.

За словами Малін Норберг, керівниці відділу ринкових стратегій фонду, добре функціонуючий ринок у Європі є для них стратегічно важливим. Проте частка європейських акцій у портфелі фонду впала з 26% до 15% за останнє десятиліття.

Фонд наголошує, що основні бар’єри — це фрагментованість ринкових норм серед країн ЄС. Це перешкоджає ліквідності, інноваціям і ускладнює залучення інвестицій. Водночас нагляд, на думку фонду, варто уніфікувати на рівні Євросоюзу, щоб зробити ринки ефективнішими.

Окремо зазначено, що спад європейських інвестицій спричинений не лише політичними рішеннями, а й об’єктивними факторами, як-от скороченням кількості публічних компаній на континенті. Приміром, за десять років їхня кількість у портфелі фонду скоротилася на чверть.

Такі технологічні компанії, як Spotify та Klarna, уже вийшли або готуються вийти на біржі США, а гіганти Linde, CRH та Arm Holdings змінили місце лістингу, обравши американські ринки.