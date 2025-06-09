Крупнейший в мире фонд требует реформы рынков капитала Европы

Норвежский фонд с активами на 1,9 трлн долларов призывает к радикальной реформе рынков капитала в Европе.

Об этом пишет Financial Times

Крупнейший в мире суверенный фонд - Норвежский правительственный пенсионный фонд - заявил о необходимости срочных изменений на рынках капитала Европейского Союза.

В письме к Европейской комиссии фонд указывает на необходимость гармонизировать налоговое законодательство, правила банкротства, надзорные механизмы и стандарты корпоративного управления.

По словам Малин Норберг, руководительницы отдела рыночных стратегий фонда, хорошо функционирующий рынок в Европе является для них стратегически важным. Однако доля европейских акций в портфеле фонда упала с 26% до 15% за последнее десятилетие.

Фонд отмечает, что основные барьеры - это фрагментированность рыночных норм среди стран ЕС. Это препятствует ликвидности, инновациям и затрудняет привлечение инвестиций. В то же время надзор, по мнению фонда, следует унифицировать на уровне Евросоюза, чтобы сделать рынки более эффективными.

Отдельно отмечается, что спад европейских инвестиций вызван не только политическими решениями, но и объективными факторами, такими как сокращение количества публичных компаний на континенте. К примеру, за десять лет их количество в портфеле фонда сократилось на четверть.

Такие технологические компании, как Spotify и Klarna, уже вышли или готовятся выйти на биржи США, а гиганты Linde, CRH и Arm Holdings сменили место листинга, выбрав американские рынки.