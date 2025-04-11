Найбільший в РФ виробник одягу закриває магазини для підлітків, які не пропрацювали і року

Російська компанія Gloria Jeans продовжує згортати свій бізнес у країні. Після продажу більшості швейних фабрик на тлі збитків і відтоку кадрів на військові підприємства компанія закриє магазини бренду одягу Ready! Steady! Go!, орієнтованого на молодих людей 14-20 років, у Казані, Сочі та Волгограді.

Про це пише The Moscow Times.

Перші два об'єкти вже зупинили роботу, а закриття третього заплановано на травень цього року. Причиною згортання магазинів Ready! Steady! Go! стали невтішні фінансові результати проєкту.

Як пише видання, на це вплинуло зниження купівельної спроможності росіян, через яке скоротилися обороти бренду при витратах компанії, що зросли.

Так, витрати росіян на одяг із січня по квітень 2025 року знизилися на 4,9% рік до року. У попередні роки обсяги зниження були приблизно такими самими.

GJ, ймовірно, продовжуватиме продавати товари Ready! Steady! Go! в окремих зонах своїх працюючих великих магазинів. Рітейлер видалив із сайту присвячений підлітковому бренду розділ, хоча ця продукція поки доступна в каталозі онлайн-магазинів GJ. Просування бренду компанія вже припинила.

Перші магазини бренду Ready! Steady! Go! компанія відкрила у травні 2024 року. У початковій концепції розвитку бренду передбачалося відкриття 50-100 магазинів площею 600–800 кв м кожний.

Нагадаємо:

Фабрики найбільшого російського виробника одягу Gloria Jeans в Ростовській області продадуть пов'язаній із концерном "Калашніков" компанії "Булава". Там збираються шити спецодяг для військових.