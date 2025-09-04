Французького конкурента OpenAI оцінили в $14 мільярдів після останньої інвестиції

Французький конкурент OpenAI, стартап у сфері штучного інтелекту Mistral AI завершив інвестиційні вкладення в розмірі 2 мільярдів євро, і таким чином оцінка компанії становить 12 мільярдів євро (14 мільярдів доларів США).

Про це пише Bloomberg.

Нове фінансування зміцнює її позиції як одного з найцінніших технологічних стартапів Європи.

Mistral AI розробляє моделі мов з відкритим кодом, а також чат-бота Le Chat, адаптованого для європейських користувачів, та інші сервіси штучного інтелекту.

Компанія також розглядає можливість залучення зовнішнього капіталу для створення центру обробки даних у Франції.

Нещодавно компанія також провела переговори щодо залучення сотень мільйонів євро боргового фінансування від французьких кредиторів, зокрема Bpifrance, для Mistral Compute, свого нового хмарного сервісу штучного інтелекту у Франції, розробленого у партнерстві з Nvidia Corp.

Читайте також: Європейська відповідь ChatGPT: як геополітика дала шанс французькому стартапу

Нагадаємо:

Mistral AI заснували у 2023 році Артур Менш, колишній дослідник DeepMind, та колишні дослідники Meta Тімоті Лакруа та Гійом Лампль.