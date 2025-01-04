Мін'юст США закликає Верховний суд відхилити прохання Трампа відкласти закон про заборону TikTok

Міністерство юстиції США звернулося до Верховного суду з проханням відхилити прохання обраного президента Дональда Трампа відкласти впровадження закону, який забороняє TikTok або примушує його продати до 19 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня Трамп подав юридичну записку, в якій стверджував, що після вступу на посаду 20 січня він повинен мати час для пошуку "політичного вирішення" цього питання. Суд має заслухати аргументи у цій справі 10 січня.

Закон, ухвалений у квітні, вимагає від китайського власника TikTok, компанії ByteDance, продати американські активи платформи або ж їй загрожує заборона.

Уряд стверджує, що «ніхто не може серйозно заперечувати, що контроль (Китаю) над TikTok через ByteDance становить серйозну загрозу національній безпеці: "Збір TikTok стосів конфіденційних даних про 170 мільйонів американців та їхніх контактів робить його потужним інструментом для шпигунства".

Адвокат Трампа Д. Джон Зауер написав минулого тижня, що обраний президент "шанобливо просить Суд розглянути можливість відтермінування передбаченого Законом крайнього терміну для продажу акцій до 19 січня 2025 року, поки він розглядає цю справу по суті, що дасть можливість новій адміністрації президента Трампа знайти політичне вирішення питань, які є предметом розгляду у цій справі".

Якщо суд не заблокує закон до 19 січня, нові завантаження TikTok в магазинах додатків Apple або Google будуть заборонені, але існуючі користувачі зможуть продовжувати отримувати доступ до додатку. Сервіси з часом погіршуватимуться і врешті-решт перестануть працювати, оскільки компаніям буде заборонено надавати підтримку.

Байден може продовжити термін на 90 днів, якщо він підтвердить, що ByteDance робить значний прогрес у напрямку продажу.

Під час свого першого терміну у 2020 році Трамп намагався заблокувати TikTok у США і змусити його продати американським компаніям через китайську власність.