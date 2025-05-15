FT: Мідь і рідкісноземельні елементи стали зброєю через війну в Україні

Зростання попиту на зброю та нова реальність сучасної війни оголили залежність Заходу від стратегічних металів, які необхідні як для оборони, так і для "зеленої" енергетики.

Про це пише Financial Times.

За словами співголови компанії Ivanhoe Mines Роберта Фрідланда, на тлі стрімкого збільшення оборонних бюджетів країни стикаються з нестачею таких ключових матеріалів, як мідь, графіт, германій та рідкоземельні елементи. Вони необхідні для виробництва снарядів, дронів, супутників і серверів.

"Уряд США на найвищому рівні стривожений. У них просто немає металів, які потребує сучасна війна", — заявив Фрідланд.

До прикладу, лише один снаряд калібру 155 мм містить до 1 кг міді, а попит на цей метал з боку західних армій зріс на 15–18% щороку.

Ці самі ресурси водночас потрібні для розвитку відновлюваної енергетики — сонячних панелей, акумуляторів і ліній електропередач. Через це, видання зазначає, гірничі гіганти на кшталт BHP, Glencore і Barrick пришвидшують запуск нових родовищ.

Попередження пролунало і від аналітиків Carnegie Endowment: якщо США та їхні союзники не змінять підхід до забезпечення критичною сировиною, вони можуть втратити військову перевагу. За їхніми оцінками, нинішні оборонні запаси США покривають менш як половину ймовірних річних потреб.

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Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною та США.

Угода про надра між Україною та США не призведе до запуску видобутку щонайменше протягом десяти років і потребуватиме значних інвестицій з боку приватного сектору.