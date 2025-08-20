McDonald’s знижує ціни на популярні страви: що відомо

McDonald’s разом із франчайзі домовилися про здешевлення популярних комбо-наборів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що вісім основних позицій меню подешевшають у середньому на 15%.

Окрім того, компанія планує ввести спеціальні пропозиції за $5 та $8, які охоплять популярні страви та напої.

Згідно з інформацією WSJ, рішення ухвалили після кількох тижнів переговорів між McDonald’s і власниками ресторанів. Компанія навіть пообіцяла надати фінансову підтримку франчайзі, які погодяться знизити ціни.