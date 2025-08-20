McDonald's снижает цены на популярные блюда: что известно
Фото: Getty Images
McDonald's вместе с франчайзи договорились об удешевлении популярных комбо-наборов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что восемь основных позиций меню подешевеют в среднем на 15%.
Кроме того, компания планирует ввести специальные предложения по $5 и $8, которые охватят популярные блюда и напитки.
Согласно информации WSJ, решение приняли после нескольких недель переговоров между McDonald's и владельцами ресторанов. Компания даже пообещала оказать финансовую поддержку франчайзи, которые согласятся снизить цены.