McDonald's снижает цены на популярные блюда: что известно

McDonald's вместе с франчайзи договорились об удешевлении популярных комбо-наборов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что восемь основных позиций меню подешевеют в среднем на 15%.

Кроме того, компания планирует ввести специальные предложения по $5 и $8, которые охватят популярные блюда и напитки.

Согласно информации WSJ, решение приняли после нескольких недель переговоров между McDonald's и владельцами ресторанов. Компания даже пообещала оказать финансовую поддержку франчайзи, которые согласятся снизить цены.