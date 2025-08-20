Украинская правда
McDonald's снижает цены на популярные блюда: что известно

Алексей Артемчук — 20 августа, 15:43
Фото: Getty Images

McDonald's вместе с франчайзи договорились об удешевлении популярных комбо-наборов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что восемь основных позиций меню подешевеют в среднем на 15%.

Кроме того, компания планирует ввести специальные предложения по $5 и $8, которые охватят популярные блюда и напитки.

Согласно информации WSJ, решение приняли после нескольких недель переговоров между McDonald's и владельцами ресторанов. Компания даже пообещала оказать финансовую поддержку франчайзи, которые согласятся снизить цены.

