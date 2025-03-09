Маск закликав накласти санкції на українських олігархів

Американський мільярдер Ілон Маск закликав застосовувати санкції проти десяти найбагатших українських олігархів.

Про це Маск написав на своїй сторінці у X(Twitter).

Користувач X Нік Сортор опублікував на своїй сторінці відео із розгорнутим українським прапором біля Білого Дому, висловивши впевненість, що його виготовлення профінансували американські платники податків.

Who paid for this MASSIVE Ukrainian flag that was unfurled in front of the White House today?



How many hundreds of thousands did this cost?



I guarantee you my tax dollars somehow funded this.@DOGE might need to have a look. pic.twitter.com/ehottONnA1 — Nick Sortor (@nicksortor) March 8, 2025

Він закликав Департамент урядової ефективності (DOGE), яким керує Ілон Маск, перевірити чи не було використано на цей прапор коштів федерального бюджету США.

Place sanctions on the top 10 Ukrainian oligarchs, especially the ones with mansions in Monaco, and this will stop immediately.



That is the key to the puzzle. https://t.co/hgw8tQsEs6 — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

"Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до головоломки", – написав Маск, відповідаючи на повідомлення іншого користувача, який закликав більше не надавати Україні грошову підтримку.

За версією Forbes, на квітень 2024 року найбагатшими українцями були:

Рінат Ахмєтов – 4 млрд дол; Віктор Пінчук – 2 млрд дол; Вадим Новинський – 1,2 млрд дол; Костянтин Жеваго – 1,2 млрд дол; Геннадій Боголюбов – 1 млрд дол; Ігор Коломойський – 1 млрд дол (на 2023 рік).

Проти чотирьох з шести мільярдерів були введені українські санкції.

Зокрема, у грудні 2022 року РНБО ввела санкції проти Вадима Новинського, 12 лютого 2025 року РНБО запровадила санкції проти Жеваго, Боголюбова та Коломойського. Окрім цього, санкції запровадили проти пʼятого президента України Петра Порошенка.

Також із 2021 року проти Ігоря Коломойського запроваджені санкції США.