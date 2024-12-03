Маск удруге програв суд за рекордну винагороду від Tesla у 56 мільярдів доларів

Суд у США підтвердив скасування виплати в 56 млрд дол Ілону Маску від Tesla.

Про це пише CNBC.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск програв справу щодо відновлення свого пакета винагороди у розмірі 55,8 млрд дол, укладеного з Tesla в 2018 році.

Акціонер Tesla Річард Торнетта подав позов п'ять років тому, звинувативши генерального директора компанії в диктаті під час переговорів щодо компенсаційного пакета і заявивши, що рада директорів не могла діяти незалежно.

Влітку 2024 року акціонери автовиробника переважною більшістю голосів знову схвалили пакет виплат. Суддя Кетлін МакКормік постановила, що результати цього голосування не скасовують її попереднього рішення, і зазначила креативність компанії, яка спробувала домогтися затвердження винагороди вдруге.

За її словами, у ради директорів Tesla "не було процесуальних підстав скасовувати результат ухваленого за підсумками судового розгляду несприятливого рішення, виходячи з доказів, сформованих ним після суду".

Якщо мільярдер отримає ці акції, його частка в автовиробнику зросте з трохи менш як 13% до 20%.

Повідомляється, що Маск і Tesla можуть подати апеляцію до Верховного суду штату Делавер.

Нагадаємо:

Акціонери Tesla проголосували за затвердження пакета оплати праці Ілона Маска в розмірі 56 мільярдів доларів і перенесення юридичної адреси виробника електромобілів в Техас.