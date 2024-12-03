Маск во второй раз проиграл суд за рекордное вознаграждение от Tesla в 56 миллиардов долларов

Суд в США подтвердил отмену выплаты в 56 млрд долл Илону Маску от Tesla.

Об этом пишет CNBC.

Генеральный директор Tesla Илон Маск проиграл дело по восстановлению своего пакета вознаграждения в размере 55,8 млрд долл, заключенного с Tesla в 2018 году.

Акционер Tesla Ричард Торнетта подал иск пять лет назад, обвинив генерального директора компании в диктате во время переговоров по компенсационному пакету и заявив, что совет директоров не мог действовать независимо.

Летом 2024 года акционеры автопроизводителя подавляющим большинством голосов вновь одобрили пакет выплат. Судья Кэтлин МакКормик постановила, что результаты этого голосования не отменяют ее предыдущего решения, и отметила креативность компании, которая попыталась добиться утверждения вознаграждения во второй раз.

По ее словам, у совета директоров Tesla "не было процессуальных оснований отменять результат принятого по итогам судебного разбирательства неблагоприятного решения, исходя из доказательств, сформированных им после суда".

Если миллиардер получит эти акции, его доля в автопроизводителе возрастет с чуть менее 13% до 20%.

Сообщается, что Маск и Tesla могут подать апелляцию в Верховный суд штата Делавэр.

Напомним:

<Акционеры Tesla проголосовали за утверждение пакета оплаты труда Илона Маска в размере 56 миллиардов долларов и перенос юридического адреса производителя электромобилей в Техас.