Солодощі в Росії можуть здорожчати на 50%: причина

Введення обов'язкового маркування солодощів і кондитерських виробів в Росії може призвести до подорожчання цієї продукції на 50%.

Про це пише The Moscow Times.

Такі прогнози роблять учасники ринку, згідно з даними Асоціації підприємств кондитерської промисловості (АСКОНД). Вартість обладнання для маркування та його інтеграції в виробництво становитиме 62 млрд руб (780 млн дол), а щорічні витрати — 45-46 млрд руб (590 млн дол).

"У підсумку виходить зростання собівартості на 25-30%. З урахуванням витрат на набір додаткового персоналу, на сумісність обладнання зростання може становити до 50%", — зазначила представниця "Опори Росії" Наталя Пінігіна.

Також виробники стурбовані потенційним зниженням продуктивності ліній на 15-20% через проблеми з програмним забезпеченням.

Попри те, що маркування має на меті боротьбу з контрафактом, АСКОНД зазначає, що частка контрафакту на ринку становить лише 1%.

Мінпромторг Росії планує поетапно вводити маркування з вересня 2025 року, а повне впровадження має завершитися до травня 2026 року. До нових правил потраплять не тільки кондитерські вироби, а й інші групи товарів, що призведе до зростання їх вартості через додаткові витрати на обладнання для маркування.

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