Надходження в глобальні фонди акцій досягли 19-місячного максимуму

Протягом тижня, що закінчився 17 червня, інвестори вклали в глобальні фонди акцій найбільший обсяг капіталу за останні приблизно 19 місяців, що було зумовлено оптимізмом щодо угоди про припинення конфлікту між США та Іраном.

Про це повідомляє Reuters.

За даними LSEG Lipper, протягом тижня вони придбали глобальних фондів акцій на суму 55,22 млрд доларів (у нетто-вираженні), що стало найбільшим тижневим обсягом покупок з 13 листопада 2024 року.

У середу США та Іран підписали угоду, яка продовжує оголошене у квітні перемир'я ще на 60 днів, щоб дати обом сторонам можливість домовитися про укладення миру.

Угода також передбачає повне відновлення морського судноплавства "без жодних обмежень" у Ормузькій протоці.

Оптимізм щодо угоди привів до припливу 38,37 млрд доларів у американські фонди акцій — це найбільший тижневий приплив за останні 19 місяців. Європейські та азійські фонди також залучили щотижневі інвестиції у розмірі 10,66 млрд доларів та 3,92 млрд доларів відповідно.

Фонди технологічного сектору залучили рекордні 21,46 млрд доларів щотижневих інвестицій. Виділилися також фонди промислового сектору, які залучили 2,49 млрд доларів, що є найбільшою сумою з 4 березня.

Глобальні фонди облігацій зафіксували чисті тижневі покупки на суму 17,17 млрд доларів, продовживши приплив коштів 11-й тиждень поспіль.

Нагадаємо:

Після підписання домовленостей про відкриття Ормузької протоки, ціна нафти почала опускатись, але у пʼятницю 19 червня ціна піднялась вище 77 доларів за барель, а еталонний сорт Brent – вище 80 доларів за барель.