Китайські сонячні гіганти скоротили третину персоналу через обвал ринку

Китайські виробники сонячних панелей за рік звільнили понад 87 тисяч працівників.

Про це пише Reuters.

Провідні китайські сонячні компанії, зокрема Longi, Trina Solar, Jinko та JA Solar, минулого року скоротили близько третини своїх працівників.

Причина — масове перевиробництво, падіння цін та жорстка конкуренція. У світі щороку виробляється вдвічі більше панелей, ніж реально потрібно, а більшість із них — у Китаї.

Крім того, на галузь тиснуть американські мита на імпорт з Південно-Східної Азії. За 2023 рік сонячна промисловість Китаю зазнала збитків у $60 млрд.

У відповідь влада обіцяє скоротити надлишкові потужності. Ціни на полікремній у липні вже зросли на 70%, а виробники створюють галузевий фонд у 50 млрд юанів, щоб викупити та закрити слабкі підприємства.

Однак регіональні чиновники не поспішають виконувати настанови з Пекіна, адже бояться падіння зайнятості.

Аналітики вважають, що для стабілізації ринку потрібно зменшити виробничі потужності щонайменше на 20–30%. Але масове скорочення й надалі політично чутливе питання в Китаї.