Китайские солнечные гиганты сократили треть персонала из-за обвала рынка
Китайские производители солнечных панелей за год уволили более 87 тысяч работников.
Об этом пишет Reuters.
Ведущие китайские солнечные компании, в частности Longi, Trina Solar, Jinko и JA Solar, в прошлом году сократили около трети своих работников.
Причина - массовое перепроизводство, падение цен и жесткая конкуренция. В мире ежегодно производится вдвое больше панелей, чем реально нужно, а большинство из них - в Китае.
Кроме того, на отрасль давят американские пошлины на импорт из Юго-Восточной Азии. За 2023 год солнечная промышленность Китая понесла убытки в $60 млрд.
В ответ власти обещают сократить избыточные мощности. Цены на поликремний в июле уже выросли на 70%, а производители создают отраслевой фонд в 50 млрд юаней, чтобы выкупить и закрыть слабые предприятия.
Однако региональные чиновники не спешат выполнять указания из Пекина, ведь боятся падения занятости.
Аналитики считают, что для стабилизации рынка нужно уменьшить производственные мощности минимум на 20-30%. Но массовое сокращение и в дальнейшем политически чувствительный вопрос в Китае.