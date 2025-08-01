Китайские солнечные гиганты сократили треть персонала из-за обвала рынка

Китайские производители солнечных панелей за год уволили более 87 тысяч работников.

Об этом пишет Reuters.

Ведущие китайские солнечные компании, в частности Longi, Trina Solar, Jinko и JA Solar, в прошлом году сократили около трети своих работников.

Причина - массовое перепроизводство, падение цен и жесткая конкуренция. В мире ежегодно производится вдвое больше панелей, чем реально нужно, а большинство из них - в Китае.

Кроме того, на отрасль давят американские пошлины на импорт из Юго-Восточной Азии. За 2023 год солнечная промышленность Китая понесла убытки в $60 млрд.

В ответ власти обещают сократить избыточные мощности. Цены на поликремний в июле уже выросли на 70%, а производители создают отраслевой фонд в 50 млрд юаней, чтобы выкупить и закрыть слабые предприятия.

Однако региональные чиновники не спешат выполнять указания из Пекина, ведь боятся падения занятости.

Аналитики считают, что для стабилизации рынка нужно уменьшить производственные мощности минимум на 20-30%. Но массовое сокращение и в дальнейшем политически чувствительный вопрос в Китае.