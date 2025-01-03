Китай різко збільшить фінансування, щоб стимулювати ріст у 2025 році

Китай різко збільшить фінансування коштом наддовгих казначейських облігацій у 2025 році, щоб стимулювати бізнес-інвестиції та ініціативи зі стимулювання споживачів, оскільки Пекін посилює фіскальні стимули для пожвавлення економіки, що хитається.

Про це пише Reuters.

Спеціальні казначейські облігації будуть використані для фінансування масштабної модернізації обладнання та повернення споживчих товарів.

Згідно з програмою, запущеною минулого року, споживачі можуть здати старі автомобілі чи побутову техніку та придбати нові зі знижкою, а також окремою програмою, яка субсидує масштабну модернізацію обладнання для підприємств.

Цього року домогосподарства також матимуть право на субсидії для придбання трьох видів цифрових продуктів, включаючи мобільні телефони, планшети, смарт-годинники та браслети.

Пекін повністю розподілив усі надходження від наддовгих спеціальних казначейських облігацій на 1 трильйон юанів (136,68 мільярда доларів) у 2024 році, причому близько 70% надходжень буде спрямовано на фінансування "двох великих проєктів", а решта - на нові ініціативи.

Мільйони державних службовців по всьому Китаю цього тижня отримали несподіване підвищення заробітної плати, оскільки Пекін прагне збільшити витрати.

Нагадаємо:

Китай змінив свою позицію щодо грошово-кредитної політики вперше за 14 років, що призвело до зростання цін на акції та облігації.