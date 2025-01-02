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Китай обмежить постачання товарів оборонним компаніям США

Віктор Волокіта — 2 січня, 18:45
Китай обмежить постачання товарів оборонним компаніям США
Getty Images

Мінторг КНР оголосив про заборону поставок товарів подвійного призначення 28 оборонним компаніям США.

Про це повідомляє South China Morning Post, передає "Інтерфакс-Україна".

"З метою забезпечити національну безпеку та інтереси влада вжила цих заходів на основі закону про експортний контроль і регулювання експорту товарів подвійного призначення", - цитує видання витяги із заяви відомства.

У Мінторзі уточнили, що на цей крок влада пішла, зокрема в рамках дотримання контролю за нерозповсюдженням ядерної зброї.

Серед фірм, які потрапили під торговельні обмеження, є General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.

Крім того, у четвер Мінторг КНР оприлюднив ще одну заяву, згідно з якою десятки зарубіжних оборонних компаній занесено до списків ненадійних контрагентів у зв'язку з продажами озброєнь владі Тайваню.

Нагадаємо:

Американські інвестори в китайські венчурні фонди поспішають виконати нові правила, які забороняють їм підтримувати компанії, що розробляють штучний інтелект та інші передові технології, які використовуються Народно-визвольною армією Китаю.

Китай

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