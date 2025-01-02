Китай обмежить постачання товарів оборонним компаніям США

Мінторг КНР оголосив про заборону поставок товарів подвійного призначення 28 оборонним компаніям США.

Про це повідомляє South China Morning Post, передає "Інтерфакс-Україна".

"З метою забезпечити національну безпеку та інтереси влада вжила цих заходів на основі закону про експортний контроль і регулювання експорту товарів подвійного призначення", - цитує видання витяги із заяви відомства.

У Мінторзі уточнили, що на цей крок влада пішла, зокрема в рамках дотримання контролю за нерозповсюдженням ядерної зброї.

Серед фірм, які потрапили під торговельні обмеження, є General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.

Крім того, у четвер Мінторг КНР оприлюднив ще одну заяву, згідно з якою десятки зарубіжних оборонних компаній занесено до списків ненадійних контрагентів у зв'язку з продажами озброєнь владі Тайваню.

Нагадаємо:

Американські інвестори в китайські венчурні фонди поспішають виконати нові правила, які забороняють їм підтримувати компанії, що розробляють штучний інтелект та інші передові технології, які використовуються Народно-визвольною армією Китаю.