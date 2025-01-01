Американські інвестори в китайські венчурні фонди готуються до нових правил

Американські інвестори в китайські венчурні фонди поспішають виконати нові правила, які забороняють їм підтримувати компанії, що розробляють штучний інтелект та інші передові технології, які використовуються Народно-визвольною армією Китаю.

Про це пише Financial Times.

Заходи адміністрації Байдена, які набувають чинності в четвер, передбачають цивільне та кримінальне покарання для американських юридичних осіб, які інвестують у китайські компанії, що займаються напівпровідниками, квантовими обчисленнями або системами штучного інтелекту, які можуть бути використані китайськими військовими.

Ці правила покладають на американських інвесторів значний тягар належної обачності. Установи, які мають гроші, пов'язані з китайськими інвестиційними фондами, повинні забезпечити "обов'язкову контрактну гарантію", що їхні кошти не будуть використані для купівлі компаній, які порушують правила.

Багато інвесторів відреагували на це скороченням або призупиненням нових інвестицій у Китай на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном.